Временная комиссия по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти продолжила мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов

В среду, 2 февраля, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти. В ходе заседания была проанализирована информация, предоставленная Правительством ДНР, относительно разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители Министерства государственной безопасности, Министерства доходов и сборов, а также представитель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела итоги заседания.

«На заседании Временной комиссии проанализирована информация, предоставленная Правительством Донецкой Народной Республики, в части разработки подзаконного нормативного правового акта, предусмотренного частью 1 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственной границе Донецкой Народной Республики». Следует отметить, что часть 1 статьи 23 указанного Закона предусматривает, что порядок въезда (выезда) лиц, транспортных средств, ввоза (вывоза) грузов, товаров и животных в пункты пропуска через Государственную границу устанавливается Правительством Донецкой Народной Республики в соответствии с положениями международных договоров Донецкой Народной Республики, настоящего Закона и других законов Донецкой Народной Республики.

В ходе обсуждения от профильных министерств поступила информация в части реализации данной нормы Закона с учётом условий, в которых в настоящее время находится Донецкая Народная Республика.

По итогам заседания принято решение продолжить мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов Донецкой Народной Республики, согласно информации, предоставленной Правительством Донецкой Народной Республики», – сказала Ирина Дианова.