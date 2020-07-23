Временная комиссия по гармонизации взаимодействия с органами госвласти рассмотрела проблемные вопросы, возникающие при оформлении документов

В среду, 22 июля, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, посвящённое вопросам восстановления утерянных документов, правописания фамилий и исправления ошибок, допущенных при оформлении документов.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Миграционной службы Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«В ходе заседания Временная комиссия рассмотрела обращение жителя Амвросиевки, у которого возникли трудности при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации. Так, у него отличалось написание фамилии в паспорте гражданина ДНР и в дубликате свидетельства о рождении. Для предоставления квалифицированной помощи на заседание Временной комиссии были приглашены специалисты профильных министерств.

Поднятые в обращении вопросы касаются огромного комплекса проблем. Так, трудности правописания и переводов русских фамилий актуальны из-за массовых ошибок, которые допускались при выдаче документов на Украине до 2014 года и некорректными переводами русских фамилий и имён на украинский, а после с украинского на русский язык.

Кроме того, проблемы возникают в связи с тем, что многим приходится восстанавливать документы, утерянные во время боевых действий, сгоревших в жилье, которое было разрушено в результате военной агрессии со стороны украинских вооружённых формирований.

Мы обсудили весь комплекс проблем в данной сфере. Все стороны пришли к согласию в том, что они требуют системного подхода и решения», – отметила парламентарий.

Ирина Дианова добавила, что обращение, поступившее в адрес Народного Совета, было рассмотрено в полном объёме, гражданину предоставлены разъяснения о дальнейших действиях для решения возникшей проблемы при оформлении документов.