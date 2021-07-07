Временная комиссия по прифронтовым районам обсудила ход разрешения проблемных вопросов жителей Сигнального, Луганского и Любовки

Во вторник, 6 июля, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, посвящённое обсуждению процесса решения проблемных вопросов, озвученных жителями населённых пунктов Сигнальное, Луганское и Любовка на сходе граждан 5 июня.

В мероприятии приняли участие представители администрации города Донецка, администраций Петровского и Ленинского районов столицы Республики, главы сельских администраций Луганского и Любовки, штаба по работе с прифронтовыми районами и Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

О вопросах, поднятых на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

«Во время схода граждан, который состоялся 5 июня, были озвучены актуальные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются жители населённых пунктов Сигнальное, Луганское и Любовка, расположенных в непосредственной близости от линии соприкосновения. Прежде всего это проблемы, связанные с восстановлением разрушенного жилья, водоснабжением и функционированием других систем жизнеобеспечения, ремонтом дорог.

Временной комиссией были направлены обращения в администрации Ленинского и Петровского районов Донецка о предоставлении разъяснений по возможным мерам разрешения ситуации. По итогам совместной проработки перечня озвученных вопросов 15 июня на заседании Временной комиссии были представлены промежуточные итоги проведённой местными администрациями работы и принято решение собраться ещё раз в расширенном составе для конкретизации тактики и сроков решения проблемных вопросов.

Участие в сегодняшнем заседании приняли представители городской и районных администраций, сельских администраций в ходе встречи были заслушаны отчёты о проведённых мероприятиях. Стоит отметить, что ряд сложностей, с которыми столкнулись жители прифронтовых посёлков, уже был решён силами местных администраций. По другим вопросам мы обсудили конкретные предложения и уточнили сроки, в которые проблемы должны быть устранены», − рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица подчеркнул, что данные вопросы взяты Временной комиссией на особый контроль, работа по решению существующих проблем будет продолжена при участии представителей всех компетентных органов власти.