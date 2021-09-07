Временная комиссия по прифронтовым районам подвела итоги расширенного выездного заседания

Сегодня, 7 сентября, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

Парламентарии обсудили итоги выездного расширенного заседания Временной комиссии, которое состоялось в субботу, 4 сентября.

Напомним, члены Временной комиссии в городе Дебальцево, сёлах Новогригоровка и Коммуна провели сходы граждан, в которых приняли участие жители сёл Скилевая, Нижнелозовое, Калиновка и других населённых пунктов. Граждане обсудили с парламентариями и представителями органов исполнительной власти актуальные проблемы, озвучили вопросы к местным администрациям и различным службам.

На сегодняшнем заседании Комиссии парламентарии составили перечень вопросов, озвученных во время выездных приёмов, разработали план действий по решению основных проблем.

О заседании рассказал заместитель председателя Временной комиссии Ринат Билялов.

«Всего с учётом общих для всех встреч вопросов во время выездного расширенного заседания мы зафиксировали более двадцати проблем, требующих вмешательства властей. Например, есть целый ряд обращений по восстановлению разрушенного жилья. Такие проблемы были озвучены в Дебальцево, Новогригоровке, Коммуне, Калиновке и других населённых пунктах. Где-то есть жалобы на качество проведённых работ, где-то – потеря документов в результате бюрократической волокиты, проблемы технического характера. Было много вопросов на тему получения паспортов ДНР, ряд вопросов по оказанию помощи медицинскими препаратами. В Дебальцево жители обратились с просьбой об организации детской спортивно-игровой площадки. Поступили жалобы по поводу нерегулярного покоса травы и вывоза спиленных деревьев. Вопросов было много.

В ходе сегодняшнего заседания мы проработали все поступившие обращения граждан. Их решение передано соответствующим органам исполнительной власти. Временная комиссия, в свою очередь, в соответствии с законодательством будет контролировать решение этих вопросов. Для понимания хода выполнения поставленных задач будут собираться расширенные заседания Комиссии, где будем корректировать стратегии и механизмы взаимодействия», – рассказал Ринат Билялов.