Временная комиссия по прифронтовым районам проанализировала результаты сходов граждан в населённых пунктах близ Дебальцево

Во вторник, 19 октября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, посвящённое обсуждению процесса решения проблемных вопросов, озвученных на сходах граждан жителями населённых пунктов Дебальцево, Новогригоровка и Коммуна.

В мероприятии приняли участие члены Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, заместитель руководителя по общественным приёмным центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», а также заместитель главы администрации Дебальцево Оксана Козлова и заместитель главы Дебальцево по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Руденко.

Председатель Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«4 сентября 2021 года по инициативе Временной комиссии в городе Дебальцево и населённых пунктах Новогригоровка и Коммуна состоялись сходы граждан, в которых также приняли участие жители сёл Скилевая, Нижнелозовое и Калиновка.

На данных выездных приёмах гражданами были озвучены проблемные вопросы, требующие непосредственного вмешательства властей, после чего был проведён анализ всех поступивших обращений и разработан план действий по разрешению таких вопросов.

Мы заслушали и обсудили информацию, предоставленную администрацией города Дебальцево, о ходе проведения мероприятий, направленных на устранение проблем, озвученных жителями вышеперечисленных населённых пунктов.

Очередное заседание Временной комиссии по рассмотрению данного вопроса состоится в ноябре текущего года.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрено поступившее в адрес Временной комиссии обращение. Было принято решение об обсуждении затронутых в нём вопросов с привлечением представителей заинтересованных органов для предоставления исчерпывающего и аргументированного ответа инициатору обращения», – сказал Юрий Покинтелица.