Временная комиссия по прифронтовым районам проанализировала результаты сходов граждан в сёлах Сигнальное, Луганское и Любовка

Во вторник, 15 июня, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

Помимо членов комиссии на заседании присутствовали представители штаба по работе с прифронтовыми районами и Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика».

На повестке дня стояло два вопроса: подведение итогов сходов жителей сёл Сигнальное, Луганское и Любовка с целью выработки единого плана решения поднятых на сходах вопросов и анализ мероприятий, проведённых Луганской сельской администрацией и Любовской сельской администрацией по итогам данных сходов.

Заседание прокомментировал председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица:

«Мы ознакомились с информацией от двух сельских администраций – Луганской и Любовской – о проделанной за десять дней главами администраций работе. По результатам анализа деятельности сельских администраций было принято решение к следующему заседанию пригласить главу администрации города Донецка Алексея Кулемзина, глав Петровского и Ленинского районов, а также глав Луганской и Любовской администраций для доклада по каждому заявлению от жителей с конкретизацией тактики и сроков решения проблемных вопросов», – сказал Юрий Покинтелица.