Временная комиссия по прифронтовым районам провела первое заседание в новом составе

В пятницу, 18 сентября, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины. В мероприятии приняла участие советник руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Елена Радомская.

В своём вступительном слове председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица отметил, что в соответствии с Постановлением Народного Совета № II-399П-НС от 11.09.2020 состав Временной комиссии претерпел изменения. В связи с этим парламентарии голосованием единогласно избрали секретарём Временной комиссии депутата Марию Пирогову. Также на заседании утвердили график выездов членов комиссии в районы, наиболее пострадавшие от вооружённой агрессии Украины.

«Необходимо акцентировать внимание на том, что цель создания Временной комиссии − изучение социально-экономических проблем районов, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, а также совершенствование методов депутатской деятельности в указанных районах. При этом первоочередные задачи состоят в сборе, изучении и систематизации информации, выработке механизмов оперативного реагирования на проблемы прифронтовых районов, оказании организационно-методической и консультационной помощи, координации и контроле деятельности.

Поскольку на заседании присутствовали новые члены Временной комиссии, сегодня мы обозначили её цели и задачи, а также вопросы компетенции Временной комиссии. Чёткое понимание и разграничение полномочий позволит нам решать возникающие проблемы в оперативном порядке», − прокомментировал Юрий Покинтелица.