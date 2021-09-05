Временная комиссия по прифронтовым районам провела выездное заседание в ряде населённых пунктов Республики

В субботу, 4 сентября, Временная комиссия Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, организовала и провела сходы граждан в ряде населённых пунктов Республики.

Так, члены Временной комиссии во главе с заместителем председателя Комиссии Ринатом Биляловым посетили город Дебальцево, сёла Новогригоровка и Коммуна. Также в сходах приняли участие жители сёл Скилевая, Нижнелозовое, Калиновка. Помимо парламентариев, на сходы граждан были приглашены представители исполнительной власти, руководители сельских и городских администраций, представители Общественного движения «Донецкая Республика».

О результатах расширенного выездного заседания Временной комиссии рассказал Ринат Билялов.

«В целом в прифронтовых населённых пунктах проблемы у граждан схожи. Прежде всего, это вопросы восстановления разрушенного обстрелами жилья. Кроме того, жители озвучили проблемные вопросы, связанные с транспортным обеспечением, отсутствием надёжного автобусного сообщения и катастрофическим состоянием дорог, которые, в свою очередь, порождают ряд других проблем, например, проблему вывоза мусора. Кроме того, был озвучен вопрос контроля над бездомными животными, которые в отдельных местах уже представляют угрозу жизни и здоровью наших граждан. Обсудили вопросы эффективного использования земельных ресурсов в районах отдельных населённых пунктов.

В целом, считаю, что выездное заседание прошло эффективно. Полученные от граждан вопросы будут проанализированы и переданы в соответствующие органы власти и службы. В ближайшее время будет проведено расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, с привлечением представителей различных ветвей власти, на котором рассмотрим конкретные дорожные карты по решению проблем наших граждан и определим дальнейшую стратегию действий. Считаю, что подобные выездные мероприятия чрезвычайно важны для оперативного и своевременного решения проблем и помогают парламентариям «держать руку на пульсе». Планируем и в дальнейшем проводить расширенные выезды в прифронтовые районы. Этот метод уже показал свою эффективность», – сказал Ринат Билялов.