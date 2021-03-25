Временная комиссия по прифронтовым районам запланировала выездной приём граждан в посёлке Октябрьский

В среду, 24 марта состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, а также начальник штаба по работе с прифронтовыми районами общественного движения «Донецкая Республика» Светлана Чернышенко.

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица прокомментировал результаты заседания.

«Сегодня на повестке дня рассмотрение обращения о неблагополучной обстановке, сложившейся из-за недостаточного внимания к проблемам подрастающего поколения со стороны местной администрации и органов внутренних дел в посёлке Октябрьский Куйбышевского района города Донецка.

Заслушав информацию начальника штаба Светланы Чернышенко, Временная комиссия пришла к выводу о целесообразности выездного приёма жителей посёлка Октябрьский. Такое мероприятие позволит лучше понять проблематику прифронтовой территории, найти пути её решения и активизировать деятельность органов местной власти в этом направлении.

Также Временная комиссия запланировала мероприятия на апрель», – сказал Юрий Покинтелица.