Временная комиссия по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий рассмотрела альтернативные предложения по урегулированию вопросов артелей в Республике

Во вторник, 13 июля, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий, на котором был рассмотрен ряд вопросов, инициированных Министерством угля и энергетики Донецкой Народной Республики в рамках рассмотрения проекта закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики».

В комментарии пресс-службе Народного Совета заместитель председателя Временной комиссии Дмитрий Чурадзе отметил, что Министерством угля и энергетики во исполнение поручения Правительства Донецкой Народной Республики в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья трудящихся, создания необходимых условий труда, предотвращения возможных техногенных последствий от ведения деятельности артелей разработан проект порядка выдачи разрешений субъектам малых угольных предприятий (артелей) в упрощённом порядке на территории Донецкой Народной Республики.

Однако, несмотря на заявленные цели разработки указанного порядка, Временная комиссия придерживается мнения, что вопросы такого уровня должны быть закреплены исключительно законом. Тем более, что целесообразность дальнейшей работы над проектом закона поддержана и Администрацией Главы Донецкой Народной Республики в соответствующем заключении по законопроекту.

«Бесспорно, для принятия эффективного и удобного в правоприменении закона нам нужно объединить свои силы и направить их в единое русло, работать в одном направлении, иначе результаты разрозненной работы не принесут ожидаемого положительного эффекта.

По итогам проведённого заседания Временной комиссией принято решение оптимизировать работу с привлечением отраслевых институтов и профильных государственных органов по разработке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих упрощённые требования по охране труда при выполнении работ и эксплуатации механизмов и оборудования повышенной опасности и промышленной безопасности для специальных субъектов – малых угледобывающих предприятий, необходимых для законодательного регулирования вопросов их деятельности», – сказал Дмитрий Чурадзе.