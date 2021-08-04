Временная комиссия подвела итоги работы за предыдущий период и утвердила план работы на август

Во вторник, 3 августа, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

Об итогах работы Временной комиссии пресс-службе Народного Совета рассказал её председатель Юрий Покинтелица.

«Сегодня Временная комиссия разрешила ряд организационных вопросов.

В первую очередь совместно с представителями Общественного движения «Донецкая Республика» был разработан план работы на август текущего года, что позволит скоординировать совместную работу и действовать более целенаправленно. Запланировано выездное мероприятие – сход жителей прифронтовых районов. Определены цели и задачи, составлена дорожная карта», – сказал парламентарий.

Член Временной комиссии Виталий Кравец также прокомментировал заседание.

«Хочу подчеркнуть, что подобные выездные мероприятия очень важны, так как проходят они, как правило, в формате живого общения, без формализма и бюрократии. Они позволяют выявить проблемные вопросы, стоящие перед жителями прифронтовых районов. Зачастую нам удаётся оказать необходимую помощь на месте. Ни один вопрос не остаётся без внимания. Это очень важно», – сказал Виталий Кравец.

Член Временной комиссии Максим Кныш отметил, что встречи с гражданами проводятся регулярно.

«Жители прифронтовых посёлков имеют возможность озвучить проблемные вопросы. Как правило, они касаются жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения, благоустройства и иных сфер жизнедеятельности граждан.

31 марта, например, проходил сход жителей посёлка Октябрьский Рудник, на котором граждане озвучили проблемные вопросы. После этого Временной комиссией была дана объективная оценка проблем, определены пути их разрешения и сроки. И, надо сказать, что на сегодняшний день значительная часть обозначенных жителями посёлка вопросов решена.

Однако остаётся пока и неразрешённая часть. Поэтому 15 сентября состоится очередное заседание Временной комиссии, на котором местная администрация отчитается о разрешении поставленных перед ней задач», – сказал Максим Кныш.

Член Временной комиссии Юлия Крюкова подчеркнула, что главная задача работы Комиссии – это помощь людям.

«Главное – помочь жителям Республики. Особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Очень важно вовремя обнаружить проблему и оперативно отреагировать на неё. Все проблемные вопросы, затронутые жителями прифронтовых населённых пунктов на сходах граждан, берутся нами на учёт, а процесс по их разрешению держится под контролем», – сказала Юлия Крюкова.

Кроме того, Временная комиссия рассмотрела обращение, поступившее от администрации города Донецка.