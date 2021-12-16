Временная комиссия проанализировала процесс разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов в сфере здравоохранения
В среду, 15 декабря, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.
Парламентарии провели мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов ДНР в сфере здравоохранения.
О заседании Комиссии рассказала её председатель Ирина Дианова.
«В целях мониторинга своевременности разработки и принятия уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов, предусмотренных законами Донецкой Народной Республики и направленных на реализацию норм таких законов, а также для приведение нормативных правовых актов органов исполнительной власти в соответствие с такими законами, проанализирован ряд законов в сфере здравоохранения, в частности:
- Закон «О донорстве крови и её компонентов»;
- Закон «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики»;
- Закон «Об обороте лекарственных средств»;
- Закон «О предупреждении распространения туберкулёза в Донецкой Народной Республике»;
- Закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения»;
- Закон «О здравоохранении»;
- Закон «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ»;
- Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Закон «О психиатрической помощи»;
- Закон «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина».
По итогам заседания Временной комиссией принято решение продолжить работу в данном направлении, так как подобные мероприятия являются наиболее эффективной и конструктивной формой деятельности, позволяющей осуществлять своевременный контроль процесса приведения нормативных правовых актов, в том числе регулирующих правовые отношения в сфере здравоохранения, в соответствие с законами Донецкой Народной Республики», – подчеркнула Ирина Дианова.