Временная комиссия проанализировала процесс разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов в сфере здравоохранения

В среду, 15 декабря, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

Парламентарии провели мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов ДНР в сфере здравоохранения.

О заседании Комиссии рассказала её председатель Ирина Дианова.

«В целях мониторинга своевременности разработки и принятия уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов, предусмотренных законами Донецкой Народной Республики и направленных на реализацию норм таких законов, а также для приведение нормативных правовых актов органов исполнительной власти в соответствие с такими законами, проанализирован ряд законов в сфере здравоохранения, в частности:

По итогам заседания Временной комиссией принято решение продолжить работу в данном направлении, так как подобные мероприятия являются наиболее эффективной и конструктивной формой деятельности, позволяющей осуществлять своевременный контроль процесса приведения нормативных правовых актов, в том числе регулирующих правовые отношения в сфере здравоохранения, в соответствие с законами Донецкой Народной Республики», – подчеркнула Ирина Дианова.