Временная комиссия проанализировала результаты рассмотрения обращений граждан

Во вторник, 16 ноября, Временная комиссия Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, провела расширенное заседание, на котором обсуждались итоги рассмотрения обращений граждан, озвученных на сходах жителями населённых пунктов Дебальцево, Новогригоровка и Коммуна.

В мероприятии приняли участие члены Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, глава администрации города Дебальцево, представители Общественного движения «Донецкая Республика».

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«На заседании заслушали информацию от главы администрации города Дебальцево Игоря Захаревича о результатах рассмотрения обращений жителей Дебальцево и населённых пунктов Новогригоровка и Коммуна, озвученных на сходе граждан 4 сентября 2021 года.

Предоставленную информацию парламентарии обсудили с Игорем Захаревичем и с другими представителями администрации Дебальцево, принимавшими участие в заседании, в частности, коснулись обращений граждан, содержащих проблемные вопросы, которые остались неразрешёнными либо были разрешены не в полном объёме.

По итогам проведённого заседания Временная комиссия пришла к выводу, что часть неразрешённых проблемных вопросов, озвученных в обращениях граждан, требует более тщательного и глубокого изучения и реализации.

В связи с этим администрации города Дебальцево предложено в течение одного месяца изыскать возможности для разрешения оставшихся на сегодняшний день проблемных вопросов, а по истечении указанного срока предоставить Временной комиссии соответствующую информацию.

Отмечу, что ни одно из обращений граждан не останется без внимания и контроля с нашей стороны», – сказал Юрий Покинтелица.