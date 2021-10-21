Временная комиссия проконтролировала процесс разработки подзаконных нормативных правовых актов в транспортной сфере

В среду, 20 октября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, в котором приняли участие члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи.

На заседании был проведён анализ законов ДНР «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О перевозке опасных грузов», «О транспортно-экспедиторской деятельности» в целях мониторинга ситуации относительно принятия уполномоченными органами предусмотренных указанными законами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм действующих законов на предмет выявления фактов и обстоятельств, способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«В ходе проведения расширенного заседания Временная комиссия совместно с членами Комитета Народного Совета по транспорту и связи проанализировала ряд законов, по которым необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов уполномоченными органами.

Речь идёт о подзаконных актах, которые необходимо принять для того, чтобы обеспечить реализацию норм законов Донецкой Народной Республики «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О перевозке опасных грузов», «О транспортно-экспедиторской деятельности».

По итогам заседания было принято решение провести анализ ситуации с принятием уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов, отсутствие которых может создавать угрозу возникновения коррупциогенных факторов.

Хотелось бы отметить, что совместная работа по контролю процесса разработки подзаконных нормативных правовых актов будет продолжена, так как это является наиболее конструктивной и эффективной формой работы в данном направлении», – подчеркнула Ирина Дианова.