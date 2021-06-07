Временная комиссия провела встречи с жителями трёх прифронтовых сёл Республики

В субботу, 5 июня, Временная комиссия Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, в составе заместителя председателя Рината Билялова и депутатов Народного Совета Виталия Кравца, Романа Лепы, Евгения Гриценко, Максима Кныша, Анастасии Селивановой и Марии Пироговой, а также при участии советника руководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Елены Радомской, заместителя руководителя по общественным приёмным Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Татьяны Бубновой, начальника штаба по работе с прифронтовыми районами Общественного движения «Донецкая Республика» Марины Каплянок провела выездные заседания в формате схода граждан с жителями сёл Любовка Петровского района, Сигнальное и Луганское Ленинского района города Донецка.

В сходе граждан также приняли участие глава администрации Петровского района города Донецка Наталья Бегуненко, заместитель главы администрации Ленинского района города Донецка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Юзефович, глава Луганской сельской администрации Артур Лысенко, глава Любовской сельской администрации Лариса Навроцкая, представители правоохранительных органов, а также коммунальных предприятий Петровского и Ленинского районов города Донецка.

Заместитель председателя Временной комиссии Ринат Билялов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами выездного заседания.

«Сегодня мы провели выездные заседания Временной комиссии. Побывали в трёх сёлах, находящихся вдоль линии разграничения. Это сёла Луганское и Сигнальное Петровского района и Любовка Ленинского района города Донецка.

Наша поездка в данные населённые пункты планировалась заранее, так как у их жителей скопилось немало проблем различного рода, разрешить которые без нашего вмешательства им не под силу.

Первыми пунктами нашего назначения стали сёла Сигнальное и Любовка. Есть у этих сёл одна общая большая беда – отсутствие централизованной подачи питьевой воды. Она здесь только привозная. В настоящее время трубопровод подведён лишь к Луганскому, да и его развод по улицам села существует пока исключительно на бумаге.

Второй по степени важности значится проблема восстановления разрушенного вследствие обстрелов жилого фонда. От жителей сёл поступило много вопросов, касающихся составления дефектных актов, предоставления стройматериалов для восстановления разрушенного жилища по гуманитарной линии.

Кроме того, жители подняли такой немаловажный для них вопрос, как распределение в рамках гуманитарной помощи систем капельного полива. Сельчане жалуются на избирательный подход при предоставлении данной гуманитарной помощи.

В селе Сигнальном жители обратились с просьбой о благоустройстве автобусной остановки, которой часто пользуются школьники. Необходимо сделать навес и подключить свет. Вроде бы и сложностей особых нет, однако жителям пришлось столкнуться с рядом бюрократических препятствий.

Немалое беспокойство вызывает у жителей села состояние дорог, особенно это касается участка пути, который прилегает к детскому саду. Асфальтовое покрытие на нём отсутствует, поэтому в дождливую погоду затруднительно проехать и машинам скорой медицинской помощи, и пожарным.

У жителей села Любовка Ленинского района города Донецка, где мы также побывали, тоже есть немало проблем, связанных с дорогами. Из-за того, что не определена их балансовая принадлежность, не выделяются средства на их восстановление, а в результате от этого страдают жители.

Кроме того, сельчанами была озвучена просьба о восстановлении любовского отделения почты и фельдшерско-акушерского пункта, которые закрыты на протяжении нескольких последних лет. Здесь в большей степени проблема связана с кадровым обеспечением.

Что касается медицинского обеспечения, в данном селе сложилась крайне неудобная для его жителей ситуация, так как они вынуждены обращаться за медицинской помощью в посёлок городского типа Еленовку, где, по их мнению, они получают недостаточно квалифицированную помощь.

Также был затронут вопрос ремонта местной школы, здание которой пострадало при обстрелах, и конфликтная ситуация между жителями села и представителями Государственного предприятия «Ритуал», связанная с завышенной ценовой политикой последнего.

Это одни из самых волнующих вопросов, озвученных жителями сёл, которые мы сегодня посетили. На самом деле их значительно больше. И все их надо разрешать. Нельзя оставлять наших граждан один на один с их проблемами. Жителям прифронтовых сёл и так достаётся.

Со своей стороны мы сделаем всё возможное. Ни один вопрос не останется без внимания», – подчеркнул парламентарий.