Временная комиссия рассмотрела обращение, касающееся вопросов правоприменения Закона «О вынужденных переселенцах»

Во вторник, 2 ноября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, посвящённое рассмотрению обращения, поступившего от администрации города Донецка.

В мероприятии приняли участие члены Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, представители Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», администрации города Донецка, Генеральной прокуратуры, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, ООО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», а также Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике.

Председатель Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«В адрес Временной комиссии поступило обращение от администрации города Донецка об оказании содействия в решении вопроса расселения граждан, пострадавших от агрессии ВСУ.

Напомню, что 17 июля 2020 года Народным Советом был принят Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах».

Законом устанавливаются социальные и правовые гарантии защиты вынужденных переселенцев, их прав и законных интересов на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Донецкой Народной Республики.

Временная комиссия совместно с представителями заинтересованных органов рассмотрела обращение, касающееся вопросов правоприменения Закона ДНР «О вынужденных переселенцах», и подготовила проект ответа по существу.

Отмечу, что инициатору обращения будет предоставлен аргументированный и исчерпывающий ответ в установленные законодательством об обращениях граждан сроки.

Важно, чтобы подобные обращения не оставались без должного внимания и рассматривались своевременно с привлечением всех заинтересованных органов, а проблемные вопросы, затронутые в них, решались объективно и в полном объёме», – добавил Юрий Покинтелица.