Временной комиссией проведен анализ состояния разработки подзаконных нормативных правовых актов

В среду, 19 января, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

В ходе заседания была проанализирована информация Правительства ДНР относительно разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов Республики.

«Временной комиссией на постоянной основе осуществляется мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов Донецкой Народной Республики, и приведения нормативных правовых актов органов исполнительной власти в соответствие с законами. Сегодня комиссией проанализирована поступившая информация о состоянии разработки подзаконных нормативных правовых актов и определен план работы с участием представителей органов государственной власти Республики», – рассказала председатель Временной комиссии Ирина Дианова.