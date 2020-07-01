1 июля 2020 года вступил в силу Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом 13 декабря 2019 года. Гражданский кодекс ДНР состоит из четырёх книг.

Первая книга закрепляет основы гражданского законодательства, в том числе положения о физических и юридических лицах, сделках, сроках, представительстве, вещных правах.

Вторая книга устанавливает общие положения норм, которые касаются отдельных видов договорных обязательств.

Третья книга регулирует правоотношения в сфере наследственных прав.

Четвёртая книга направлена на создание всестороннего и прозрачного механизма установления интеллектуальных прав: авторские права, смежные права, патентные права. Также установлены механизмы их охраны и защиты.

Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики был официально опубликован на сайте Народного Совета 17 декабря 2019 года.

С полным текстом Гражданского кодекса ДНР можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики от 13.12.2019 № 81-IIНС.