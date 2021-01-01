Вступил в силу «О внесении изменений в статью 172 Закона ДНР “О налоговой системе”»

1 января 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон позволит плательщику упрощённого налога не включать в сумму дохода денежные средства, полученные в текущем месяце от покупателя товара, услуг и работ, которые возвращаются в этом же месяце данному покупателю, если возврат денежных средств происходит на основании письма – заявления покупателя о возврате денег в случае проведения оплаты в безналичной форме либо при наличии чека об оплате за возвращаемый товар в случае проведения расчётов в наличной форме. Данное правило также будет распространяться на возврат денежных средств, которые были ошибочно или излишне уплачены.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 172 Закона ДНР “О налоговой системе”» был официально опубликован на сайте Народного Совета 25 декабря 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 226-IIНС «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».