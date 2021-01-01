Вступил в силу «О внесении изменений в статью 72 Закона ДНР “О налоговой системе”»

1 января 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон устанавливает положения, которые позволят субъектам хозяйствования включать расходы на обучение работников, связанные с профессиональной подготовкой, обучением, переподготовкой или повышением квалификации лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком налогов, а также расходы на охрану труда и технику безопасности, понесённые согласно действующему законодательству, в состав валовых расходов в размере 100% независимо от формы собственности, организационно-правовой формы субъектов хозяйствования и каких-либо иных ограничений в условиях действия режима повышенной готовности в государстве.

Закон конкретизирует перечень расходов, которые включаются субъектом хозяйствования в состав валовых расходов. Так, за исключением расходов на охрану труда и технику безопасности, понесённых согласно действующему законодательству, к валовым расходам отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 72 Закона ДНР “О налоговой системе”» был официально опубликован на сайте Народного Совета 25 декабря 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 225-IIНС «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».