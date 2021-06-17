Вступил в силу ряд законов, принятых 4 июня

Сегодня, 17 июня, Глава Донецкой Народной Республики подписал ряд законов, принятых в ходе очередного пленарного заседания весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва 4 июня. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета и вступили в силу со дня опубликования.

Таким образом, в силу вступили следующие законы:

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 311 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».