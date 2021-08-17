Вступил в силу ряд законов, принятых на первом пленарном заседании осенней сессии 2021 года
Сегодня, 17 августа, Глава Донецкой Народной Республики подписал ряд законов, принятых депутатами Народного Совета. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.
Таким образом, в силу вступили:
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 22 и 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств» и статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики, регулирующие отношения в сфере здравоохранения»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате»;
- Закон Донецкой Народной Республики «Об экологической экспертизе».