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Вступил в силу ряд законов, принятых на первом пленарном заседании осенней сессии 2021 года

Сегодня, 17 августа, Глава Донецкой Народной Республики подписал ряд законов, принятых депутатами Народного Совета. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Таким образом, в силу вступили:

 

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