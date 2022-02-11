Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом
10 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал пять законов, принятых депутатами Народного Совета ДНР в рамках весенней сессии 2022 года. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.
Сегодня, 11 февраля, вступили в силу:
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства»;
- Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».