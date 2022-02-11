Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом

10 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал пять законов, принятых депутатами Народного Совета ДНР в рамках весенней сессии 2022 года. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Сегодня, 11 февраля, вступили в силу: