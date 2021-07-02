Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом 30 июня

В четверг, 1 июля, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал ряд законов, принятых депутатами в рамках пленарного заседания 30 июня.

Сегодня Законы были опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Таким образом, сегодня в силу вступили:

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 131 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;

– Закон Донецкой Народной Республики «Об особенностях деятельности временных администраторов и о внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики»;

–Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 14 Закона Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Кроме того, подписан Главой ДНР и опубликован на официальном сайте Народного Совета Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики, который вступит в силу 1 января 2022 года.