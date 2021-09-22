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Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом в ходе осенней сессии

Сегодня, 22 сентября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал девять законов, принятых депутатами Народного Совета ДНР в рамках осенней сессии 2021 года.

Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Таким образом, сегодня вступили в силу:

 

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 269 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»;

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