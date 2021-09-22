Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом в ходе осенней сессии

Сегодня, 22 сентября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал девять законов, принятых депутатами Народного Совета ДНР в рамках осенней сессии 2021 года.



Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Таким образом, сегодня вступили в силу: