Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом

Сегодня, 21 октября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал четыре закона, принятых депутатами Народного Совета ДНР в рамках осенней сессии 2021 года. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Сегодня вступили в силу:

Отметим, что подписанный Главой Республики и опубликованный на официальном сайте Народного Совета Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вступит в силу 22 октября 2021 года.