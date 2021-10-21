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Вступил в силу ряд законов, принятых Народным Советом

Сегодня, 21 октября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал четыре закона, принятых депутатами Народного Совета ДНР в рамках осенней сессии 2021 года. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Сегодня вступили в силу:

Отметим, что подписанный Главой Республики и опубликованный на официальном сайте Народного Совета Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вступит в силу 22 октября 2021 года.

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