Вступил в силу Семейный кодекс ДНР

1 сентября 2020 года вступил в силу Семейный кодекс Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Семейный кодекс ДНР регулирует отношения, которые складываются по вопросам семьи, детства, материнства, усыновления и удочерения, установления отцовства, алиментных обязательств, вступления в брак, признания брака недействительным и его расторжения. Кроме того, кодекс регламентирует всё многообразие имущественных отношений, которые существуют между супругами и бывшими супругами, раскрывает вопросы заключения и расторжения брачных договоров и контрактов, правовые основания для признания их недействительными.

Семейный кодекс ДНР был официально опубликован на сайте Народного Совета 30 июля 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Семейный кодекс Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 172-IIНС.