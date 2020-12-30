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Вступил в силу Закон ДНР «О дополнительных мерах государственной поддержки государственных и муниципальных унитарных предприятий и их работников»

30 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки государственных и муниципальных унитарных предприятий и их работников», принятый Народным Советом 28 декабря.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 235-IIНС «О дополнительных мерах государственной поддержки государственных и муниципальных унитарных предприятий и их работников».

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