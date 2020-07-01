Вступил в силу Закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)»

1 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон создаёт правовые условия для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций лизинга.

Также Закон устанавливает виды мер государственной поддержки лизинговой деятельности.

Закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)» был официально опубликован на сайте Народного Совета 24 апреля 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 133-IIНС «О финансовой аренде (лизинге)».