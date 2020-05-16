Вступил в силу Закон ДНР «О государственной гражданской службе»

16 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Законом определены понятие гражданской службы, её принципы, взаимосвязь с другими видами государственной службы, а также общие квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы, которые классифицированы по категориям и группам. Все должности государственной гражданской службы подлежат включению в реестры.

Законом устанавливаются права и обязанности гражданского служащего, а также требования к служебному поведению гражданского служащего.

Кроме того, Законом регламентируются вопросы служебного времени и времени отдыха гражданских служащих, условия установления ненормированного служебного дня, а также обеспечивается единый подход к установлению продолжительности отпусков на государственной гражданской службе.

Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» вступает в силу 16 мая 2020 года, через 120 дней со дня его официального опубликования.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 91-IIНС «О государственной гражданской службе».