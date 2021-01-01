Вступил в силу Закон ДНР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

1 января 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», принятый Народным Советом 11 сентября.

Закон устанавливает механизм реализации права заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в сфере сельского хозяйства на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица и регламентирует, что фермерское хозяйство может быть создано одним физическим лицом, которое при этом регистрируется в качестве физического лица – предпринимателя.

Закон ДНР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» был официально опубликован на сайте Народного Совета 14 сентября 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 191-IIНС «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».