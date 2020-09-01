Вступил в силу Закон ДНР «О почетном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”»

1 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О почетном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”», принятый Народным Советом 1 сентября.

Закон устанавливает основания для присвоения соответствующего почётного звания городам Республики, жители которых обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

В Законе содержится ряд форм увековечивания памяти граждан, проявивших трудовую доблесть. Он принят парламентом для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, а также увековечивания трудового героизма жителей городов Республики с 11 мая 2014 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 179-IIНС «О почетном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”».