Вступил в силу Закон ДНР «О порядке вступления в силу Закона ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов”»

30 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О порядке вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов”», принятый Народным Советом 28 декабря.

Нормы, касающиеся приведения оборудования субъектами хозяйствования регистраторов расчётных операций средствами передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи, вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Также продлены до 1 января 2023 года сроки, предусматривающие исполнение обязанности субъектами хозяйствования подачи в Министерство доходов и сборов по проводным или беспроводным каналам связи электронных копий расчётных документов и фискальных отчётных чеков, содержащихся в контрольной ленте в памяти регистраторов расчётных операций или в памяти модемов, которые к ним присоединены, а также наступление ответственности для таких субъектов хозяйствования за неисполнение данной обязанности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 236-IIНС «О порядке вступления в силу Закона ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов”».