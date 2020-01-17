Вступил в силу Закон ДНР «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной Республики»

17 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Закон определяет полномочия, структуру, а также нормы, регулирующие организацию деятельности Судебного департамента, вопросы его организационного, финансового и материально-технического обеспечения.

Закон направлен на обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества и формирование единого информационного пространства судов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 93-IIНС «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной Республики».