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Вступил в силу Закон ДНР «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики»

17 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Законом закрепляется на законодательном уровне правовой статус и полномочия Верховного Суда. Кроме того, Законом регламентируется порядок создания и деятельности Верховного Суда.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 92-IIНС «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики».

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