Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Гражданский кодекс ДНР»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон закрепляет в Гражданском кодексе ДНР нормы, определяющие гражданско-правовое положение как органов государственной власти, так и иных государственных органов, как юридических лиц, а также нормы, определяющие их организационно-правовые формы.

Закон устанавливает возможность наделения не только органов государственной власти, но и иных государственных органов правами юридического лица в случаях, если это предусмотрено в нормативных правовых актах, определяющих их правовое положение; устанавливает такую организационно-правовую форму как «государственный орган» и определяет правоспособность органов государственной власти и иных государственных органов, непосредственно как юридических лиц.

Закон дополняет переходные положения Гражданского кодекса нормой, устанавливающей обязанность органов государственной власти, иных государственных органов в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Кодекса, то есть с 1 июля 2020 года, привести свою организационно-правовую форму в соответствие с организационно-правовой формой.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 140-IIНС «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».