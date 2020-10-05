Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики»

5 октября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон согласовывает нормы Гражданского кодекса ДНР с действующим Законом ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». В частности, закреплена возможность образовывать централизованные религиозные организации не десятью, а тремя местными религиозными организациями.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 195-IIНС Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».