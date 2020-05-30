Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы ДНР»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон приводит к единообразию наименование государственных органов Донецкой Народной Республики в законах ДНР «Об обращениях граждан», «Об основах общеобязательного социального страхования» и «О рынках и рыночной деятельности».

Также Закон приводит в соответствие отдельные нормы вышеуказанных законов с положениями Конституции ДНР, а также Закона ДНР «О Правительстве ДНР», регламентирующими правовой статус, организацию и порядок деятельности высшего исполнительного органа государственной власти.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 158-IIНС «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».