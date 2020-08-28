Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы ДНР»

28 августа 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 7 августа 2020 года.

Согласованы нормы законов Донецкой Народной Республики, касающихся запретов, которые налагаются на государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности Республики, а также вопросов назначения отдельных категорий лиц Председателем Правительства.

Кроме того, до 1 января 2025 года установлена возможность совместительства должностей на государственной гражданской службе.

Временно, до вступления в силу закона, регулирующего вопросы прохождения муниципальной службы, положения Закона ДНР «О государственной гражданской службе» распространяются на лиц, замещающих должности в местных администрациях, с учётом особенностей, определяемых Главой ДНР.

Также установлены требования владения государственным языком Донецкой Народной Республики для поступления на государственную гражданскую службу.

Изменения внесены в следующие законы:

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 178-IIНС «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».