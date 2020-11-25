Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»

25 ноября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 213-IIНС «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».