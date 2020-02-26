Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона ДНР “О статусе судей”»

26 февраля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», принятый Народным Советом 21 февраля 2020 года.

Законом устанавливается такая мера дисциплинарной ответственности, как понижение судьи в квалификационном классе за существенное нарушение положений Закона ДНР «О статусе судей», а также Кодекса судейской этики. Данная мера будет применяться в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 21.02.2020 № 104-IIНС «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”».