Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона ДНР “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”»

3 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Закон закрепляет следующие нормы:

гарантии адвокатов при истребовании от них сведений, связанных с оказанием юридической помощи;

запрет привлечения к ответственности за выраженное мнение при осуществлении адвокатской деятельности;

процедуры обыска, осмотра, выемки будут проводиться только в присутствии представителя Совета адвокатов или с его обязательным уведомлением.

Кроме того, Закон устанавливает, что уголовное преследование адвоката осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 166-IIНС «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”».