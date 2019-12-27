Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “Об Общественной палате Донецкой Народной Республики”»

27 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “Об Общественной палате Донецкой Народной Республики”», принятый Народным Советом 13 декабря 2019 года.

Закон определяет правовой статус Аппарата Общественной палаты, регулирует вопросы его создания и деятельности, а также переподчинения Аппарата Общественной палаты непосредственно Главе ДНР. Закон вносит изменения, касающиеся назначения руководителя Аппарата Общественной палаты, установления структуры и общей численности, а также расходов на содержание Аппарата Общественной палаты.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 82-IIНС «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “Об Общественной палате Донецкой Народной Республики”».