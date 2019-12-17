Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 3 и 27 Закона ДНР “Об Общественной палате Донецкой Народной Республики”».

17 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 3 и 27 Закона Донецкой Народной Республики “Об Общественной палате Донецкой Народной Республики”», принятый Народным Советом 6 декабря 2019 года.

Законом определён статус Общественной палаты как независимого коллегиального органа, сформированного на основе добровольного участия граждан в его деятельности.

Кроме того, Общественная палата получает право учреждать общественные награды (почётные грамоты, почётные знаки), а также применять иные виды поощрений, в том числе вручать сувенирные изделия с символикой Общественной палаты.

Общественная палата вправе ходатайствовать о награждении отдельных лиц наградами Главы ДНР, Народного Совета, Правительства, Верховного Суда и иных государственных органов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 06.12.2019 № 79-IIНС «О внесении изменений в статьи 3 и 27 Закона Донецкой Народной Республики “Об Общественной палате Донецкой Народной Республики”».