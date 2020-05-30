Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон конкретизирует перечень доходов Республиканского бюджета, а именно доходов от республиканских налогов и сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Кроме того, уточняется перечень доходов местного бюджета, а именно налоговых доходов от налогов и сборов, налоговых доходов от местных налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, неналоговых доходов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 153-IIНС «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».