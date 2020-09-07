Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны»

7 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Донецкой Народной Республики “О социальной защите ветеранов войны”», принятый Народным Советом 1 сентября.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.09.2020 № 185-IIНС «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны»