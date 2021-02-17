Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”»

17 февраля 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом 5 февраля.

Закон способствует привлечению к работе в образовательных организациях наиболее деятельных лиц из числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».