Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»

30 марта 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», принятый Народным Советом 26 марта.

Закон конкретизирует цель создания религиозных объединений (совместное исповедание и распространение веры) и признаки, которые должны соответствовать цели создания религиозных объединений:

– вероисповедание;

– совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

– обучение религии и религиозное воспитание своих участников и (или) членов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 № 266-IIНС «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».