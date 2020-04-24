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Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 7 и 90 Закона ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 7 и 90 Закона Донецкой Народной РеспубликиОб основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 142-IIНС «О внесении изменений в статьи 7 и 90 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».

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