Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 13 Закона ДНР “О дорожном движении”»

3 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Закон предоставляет права каждому гражданину стать водителем: получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории в установленном Законом порядке, при условии достижения определённого Законом возраста, прохождения полного курса обучения по соответствующим программам, а также если гражданин не имеет медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений.

Закон закрепляет понятие «медицинские противопоказания к управлению транспортным средством», смысловое содержание которого раскрывается благодаря введению в правовое поле Республики таких понятий, как «медицинские показания к управлению транспортным средством» и «медицинские ограничения к управлению транспортным средством».

Также Закон возлагает полномочия по утверждению перечней медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений на Правительство ДНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 165-IIНС «О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”».